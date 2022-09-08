В Запорожской области сообщили об обстреле беспилотниками КПП «Васильевка»

Член запорожской администрации Рогов: украинские беспилотники атаковали КПП «Васильевка»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что два украинских беспилотника нанесли удары по КПП «Васильевка» на подконтрольной России части региона, где находились не менее 50 мирных жителей. Его слова передает РИА Новости.

На данный момент информации о пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел Энергодара. Власти города уведомили граждан об атаке и попросили их переместиться в укрытия.

Помимо этого, стало известно, что украинские войска сбросили взрывное устройство на крышу здания администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. В результате произошел взрыв, «после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано», заявили в пресс-службе администрации.