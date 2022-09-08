Украинские военные начали очередной обстрел Энергодара

Власти Энергодара сообщили о новом артобстреле города со стороны украинских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел Энергодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает «Интерфакс» в четверг, 8 сентября.

Городские власти уведомили население об очередном обстреле со стороны украинских военных и попросили местных жителей переместиться в укрытия.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ сбросил на крышу здания администрации Энергодара самодельное взрывное устройство. Позднее стало известно о задержании наводчика, указавшего координаты для удара беспилотника.