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Украинские военные начали очередной обстрел Энергодара

Власти Энергодара сообщили о новом артобстреле города со стороны украинских войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел Энергодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает «Интерфакс» в четверг, 8 сентября.

Городские власти уведомили население об очередном обстреле со стороны украинских военных и попросили местных жителей переместиться в укрытия.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ сбросил на крышу здания администрации Энергодара самодельное взрывное устройство. Позднее стало известно о задержании наводчика, указавшего координаты для удара беспилотника.

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Алевтина Запольская
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