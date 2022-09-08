Стало известно о задержании наводчика украинского БПЛА в Энергодаре
РИА Новости: в Энергодаре задержали наводчика, указавшего ВСУ координаты для удара БПЛА
В Энергодаре по горячим следам задержали наводчика, указавшего координаты для удара украинского беспилотника по зданию администрации города. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил на крышу здания администрации Энергодара самодельное взрывное устройство. В результате атаки никто не пострадал.
По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, после признаний Генерального штаба Вооруженных сил Украины в нанесении ударов по городу, нет сомнений в том, кто атакует Запорожскую АЭС.
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