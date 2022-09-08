Оператор Conexus Baltic Grid: в Латвию вновь начал поступать российский газ

Природный газ из России вновь начал поступать в Латвию, пишет ТАСС со ссылкой на оператора инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

Представитель Conexus Даце Балтабола пояснила, что с 3 сентября топливо поступает в зону единого рынка через межсетевое соединение в Лухамаа. 3 и 4 сентября объем пропускной способности составлял три гигаватт-часа, а уже к 8 сентября вырос до 11 гигаватт-часа.

30 июля «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Латвию. Компания оправдала такой шаг нарушениями условий отбора газа. В свою очередь глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне заявила, что решение «Газпрома» «существенно ничего не поменяет» для населения Латвии. С 5 августа по 11 августа газ все же поступал.

14 июля сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.