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В Латвию вновь начал поступать российский газ

Оператор Conexus Baltic Grid: в Латвию вновь начал поступать российский газ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Природный газ из России вновь начал поступать в Латвию, пишет ТАСС со ссылкой на оператора инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

Представитель Conexus Даце Балтабола пояснила, что с 3 сентября топливо поступает в зону единого рынка через межсетевое соединение в Лухамаа. 3 и 4 сентября объем пропускной способности составлял три гигаватт-часа, а уже к 8 сентября вырос до 11 гигаватт-часа.

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30 июля «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Латвию. Компания оправдала такой шаг нарушениями условий отбора газа. В свою очередь глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне заявила, что решение «Газпрома» «существенно ничего не поменяет» для населения Латвии. С 5 августа по 11 августа газ все же поступал.

14 июля сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

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Платон Щукин
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