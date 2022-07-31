В Латвии оценили влияние остановки поставок «Газпрома» на население

Глава Минэкономики Индриксоне: остановка поставок «Газпрома» ничего не поменяет для Латвии

Решение «Газпрома» остановить поставки «существенно ничего не поменяет» для населения Латвии, заявила глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне Латвийскому радио.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала Индриксоне, отметив, что сейчас приоритетными являются поставки сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды. Рига также работает над поставками из других направлений.

«Этот шаг «Газпрома» существенно для нас ничего не поменяет <...> Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — дала оценку ситуации министр. По ее словам, действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze. Ранее в компании сообщили, что закупают топливо из России через посредника и платит за него в евро.

30 июля «Газпром» опубликовал в социальных сетях объявление о прекращении поставок газ. Компания оправдывает такой шаг нарушениями условий отбора газа.

14 июля сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Страны Прибалтики также планируют уже в 2024 году отказаться от покупки электроэнергии в России.