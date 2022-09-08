В Евросоюзе и НАТО назвали Елизавету II самоотверженным лидером

Генсек НАТО Столтенберг назвал королеву Елизавету II самоотверженным лидером

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал смерть британской королевы Елизаветы II. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Столтенберг принес свои соболезнования и назвал Елизавету II самоотверженным лидером. «Глубоко скорблю в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Более 70-ти лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы», — подчеркнул генсек НАТО.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение« воздает должное уникальному вкладу королевы в построение мира и согласия». Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что «своим служением и преданностью Елизавета II демонстрировала важность непреходящих ценностей в современном мире».

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.