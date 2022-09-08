Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Евросоюзе и НАТО назвали Елизавету II самоотверженным лидером

Генсек НАТО Столтенберг назвал королеву Елизавету II самоотверженным лидером

Фото: Boris Roessler / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал смерть британской королевы Елизаветы II. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Столтенберг принес свои соболезнования и назвал Елизавету II самоотверженным лидером. «Глубоко скорблю в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Более 70-ти лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы», — подчеркнул генсек НАТО.

Материалы по теме:
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Сегодня
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
Сегодня

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение« воздает должное уникальному вкладу королевы в построение мира и согласия». Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что «своим служением и преданностью Елизавета II демонстрировала важность непреходящих ценностей в современном мире».

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.