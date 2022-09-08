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В Мариуполе на мине подорвались четверо рабочих

В Мариуполе на территории комбината имени Ильича на мине подорвались четверо рабочих
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Мариуполе во время уборки территории завода на мине подорвались четверо рабочих комбината Ильича, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината им. Ильича на взрывоопасном предмете подорвались четверо сотрудников предприятия», — говорится в сообщении. В штабе теробороны ДНР также сообщили, что пострадавшие госпитализированы, в больнице им оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта освобожденного города российские саперы применяют машину разминирования БМР-3М «Вепрь», опубликовано видео работы этой техники.

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Василий Мека
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