В Мариуполе на мине подорвались четверо рабочих

В Мариуполе на территории комбината имени Ильича на мине подорвались четверо рабочих

В Мариуполе во время уборки территории завода на мине подорвались четверо рабочих комбината Ильича, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината им. Ильича на взрывоопасном предмете подорвались четверо сотрудников предприятия», — говорится в сообщении. В штабе теробороны ДНР также сообщили, что пострадавшие госпитализированы, в больнице им оказывают необходимую помощь.

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