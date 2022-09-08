Адвокат Сапеги допустил ее помилование до конца года

Адвокат Сапеги Гашинский допустил, что ее могут помиловать до конца 2022 года

Россиянку Софью Сапегу, осужденную в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, могут помиловать до конца года. Об этом сообщил ее адвокат Антон Гашинский, передает «Sputnik Беларусь».

«В ИК (исправительной колонии — прим. «Ленты.ру»), где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию. Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют», — заявил он.