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В ЛНР вынесли приговор украинскому диверсанту

Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта Майструка к семи годам лишения свободы

Фото: Shutterstock

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Майструку. Об этом сообщил представитель суда, передает РИА Новости.

Отмечается, что украинского диверсанта, планировавшего взорвать мост в населенном пункте Городище, приговорили к семи годам лишения свободы.

«Как установлено в судебном заседании, Майструк Р.А. вступил в преступный сговор с должностными лицами ВСУ на совершение взрыва, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры — моста на автодороге через реку Деркул в селе Городище Беловодского района», — уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что украинский военнослужащий не успел осуществить задуманное из-за наступления российских войск и впоследствии попал в плен.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что в ДНР подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками. При этом он подчеркнул, что судить будут не только членов полка ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Алевтина Запольская
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