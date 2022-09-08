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Губернатор Подмосковья подтвердил планы Mercedes по продаже российского завода

Губернатор Подмосковья Воробьев подтвердил планы Mercedes по продаже завода в Есипово

Фото: Albert Vincent Wu / Unsplash

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz планирует продать завод по сборке легковых автомобилей в Есипово в Солнечногорском округе. Планы компании подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik. Предприятие может выкупить неназванный китайский автопроизводитель.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что [завод] Mercedes заработает в том или ином виде. <...> Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — рассказал Воробьев.

О намерении Mercedes избавиться от российского завода в конце августа писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников сообщил изданию, что покупателем может стать российский дилер и сделка практически завершена. Другой источник указал на тот факт, что площадка Mercedes может заинтересовать китайские концерны, которые обсуждают локализацию в России. Завод Mercedes-Benz в Московской области был открыт в апреле 2019 года.

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О приостановке производства автомобилей Mercedes-Benz на территории России и поставки авто в страну стало известно 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления».

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Софья Ермакова
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