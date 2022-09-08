Россиянин отправился в горы на Алтае в одиночку и пропал

МЧС России: спасатели на Алтае третий день ищут пропавшего в горах туриста

На Алтае спасатели третий день ищут туриста, пропавшего в Онгудайском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по республике.

По информации ведомства, житель Кемеровской области отправился в горы в одиночку и пропал. «6 сентября в Главное управление МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в Онгудайском районе на территории Купчегеньского сельского поселения без вести пропал житель Новокузнецка 1979 года рождения», — говорится в сводке МЧС.

По словам очевидцев, россиянин упал в реку Катунь. Детали произошедшего не уточняются. 6 и 7 сентября спасатели провели поиски на плавсредствах в акватории реки вниз по течению до устья реки Кадрин, протяженностью 20 километров, параллельно осматривая береговую линю.

«Никаких предметов, указывающих на местонахождение мужчины, найти не удается. В поисках задействованы сотрудники МВД, работы продолжаются, — сообщили в пресс-службе. — Всего в поисках задействованы девять человек, пять единиц техники».

Ранее, 3 сентября, группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе принимали участие 12 человек из разных регионов.