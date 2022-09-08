Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская

Пассажиропоток станции МЦК Нижегородская в будни достигал 47,3 тысячи пассажиров

Совсем скоро МЦК будет отмечать шестой день рождения. Департамент транспорта Москвы подвел некоторые итоги работы Московского центрального кольца.

Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская — в будни ее поток достигал в среднем 47,3 тысячи пассажиров.

Кроме Нижегородской в пятерку самых популярных по пассажиропотоку в среднем в будние дни 2022 года вошли станции:

Площадь Гагарина — 41,7 тысячи пассажиров в сутки, Ростокино — 37,3 тысячи пассажиров в сутки, Ботанический сад — 29,3 тысячи пассажиров в сутки, Кутузовская — 28,1 тысячи пассажиров в сутки.

Также Дептранс Москвы проанализировал рост пассажиропотока станций МЦК. Например, станцией Стрешнево со дня запуска МЦК стали пользоваться в 3,7 раза чаще, а Ростокино — в 2,5 раза.

Однако первое место и по этому показателю сохраняет Нижегородская — со дня запуска МЦК ею стали пользоваться уже почти в 4 раза больше людей.

«Почти 6 лет назад по поручению мэра Москвы С. Собянина мы запустили Московское центральное кольцо. Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным — сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяси поездок. Особенно востребованы станции с удобными пересадками на метро и МЦД. Мы продолжим работать над совершенствованием этого важного для столицы транспорта, чтобы поездки пассажиров были быстрыми и комфортными», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в Департаменте столичного транспорта сообщали, что со дня запуска МЦД пассажиры совершили более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей. В ведомстве отмечали, что единая бесшовная билетная система с бесплатными пересадками между разными видами городского транспорта позволяет пассажирам строить удобные и быстрые маршруты, при этом значительно экономить на проезде. Пассажиры первых двух диаметров уже экономят до 50 процентов при поездках по Москве и до 75 процентов по Подмосковью.