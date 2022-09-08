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Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская

Пассажиропоток станции МЦК Нижегородская в будни достигал 47,3 тысячи пассажиров

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Совсем скоро МЦК будет отмечать шестой день рождения. Департамент транспорта Москвы подвел некоторые итоги работы Московского центрального кольца.

Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская — в будни ее поток достигал в среднем 47,3 тысячи пассажиров.

Кроме Нижегородской в пятерку самых популярных по пассажиропотоку в среднем в будние дни 2022 года вошли станции:

Площадь Гагарина — 41,7 тысячи пассажиров в сутки, Ростокино — 37,3 тысячи пассажиров в сутки, Ботанический сад — 29,3 тысячи пассажиров в сутки, Кутузовская — 28,1 тысячи пассажиров в сутки.

Также Дептранс Москвы проанализировал рост пассажиропотока станций МЦК. Например, станцией Стрешнево со дня запуска МЦК стали пользоваться в 3,7 раза чаще, а Ростокино — в 2,5 раза.

Однако первое место и по этому показателю сохраняет Нижегородская — со дня запуска МЦК ею стали пользоваться уже почти в 4 раза больше людей.

«Почти 6 лет назад по поручению мэра Москвы С. Собянина мы запустили Московское центральное кольцо. Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным — сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяси поездок. Особенно востребованы станции с удобными пересадками на метро и МЦД. Мы продолжим работать над совершенствованием этого важного для столицы транспорта, чтобы поездки пассажиров были быстрыми и комфортными», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в Департаменте столичного транспорта сообщали, что со дня запуска МЦД пассажиры совершили более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей. В ведомстве отмечали, что единая бесшовная билетная система с бесплатными пересадками между разными видами городского транспорта позволяет пассажирам строить удобные и быстрые маршруты, при этом значительно экономить на проезде. Пассажиры первых двух диаметров уже экономят до 50 процентов при поездках по Москве и до 75 процентов по Подмосковью.

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Татьяна Романова
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