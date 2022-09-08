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У экс-помощника главы Россельхознадзора изъяли активы на 400 миллионов рублей

В Москве суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора имущество на 400 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Никулинский суд Москвы изъял активы общей стоимостью 400 миллионов рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора, признанные коррупционными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Решение было вынесено по иску надзорного ведомства о взыскании в доход государства имущества, законность происхождения которого не смог доказать экс-госслужащий. Речь идет о Дмитрии Натарове, обвиняемом в развращении несовершеннолетней и получении взятки.

У него конфискованы дом с участком в Красногорске, двухэтажная квартира с машино-местом в Москве, два дорогостоящих автомобиля, трое наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке.

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В ходе проверки прокуроры установили допущенное со стороны чиновника нарушение антикоррупционного законодательства. Полученное на преступные доходы имущество он регистрировал на родственников, друзей и знакомых. Натаров с супругой с 2011 по 2019 год заработали 12 миллионов рублей.

В настоящее время экс-чиновника судят за развращение 16-летней школьницы и коррупцию в Савеловском суде Москвы. Он был задержан 26 июня 2020 года. 27 апреля Минсельхоз уволил его на фоне обвинений в совращении несовершеннолетней.

Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями школьницы и начал приставать к ней по переписке — просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где, предположительно, активно приставал. Общение продолжалось до 16-летия девочки, пока обо всем не узнали взрослые.

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Любовь Ширижик
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