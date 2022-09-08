Небензя обвинил НАТО в руководстве действиями ВСУ на поле боя

Постпред России при ООН Небензя обвинил НАТО в руководстве действиями ВСУ на поле боя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации раскритиковал НАТО, обвинив ее в руководстве действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ручном режиме на поле боя, сообщает РИА Новости. По его словам, на Украине находится огромное количество военных инструкторов из западных стран.

«НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что Украину наводнили западные военные инструкторы, спецслужбы и наемники. Помимо этого, в некоторых странах проводят специальные курсы подготовки для украинских военных, заключил Небензя.

Ранее он рассказал, что опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с Москвой.