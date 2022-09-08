Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Небензя обвинил НАТО в руководстве действиями ВСУ на поле боя

Постпред России при ООН Небензя обвинил НАТО в руководстве действиями ВСУ на поле боя
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации раскритиковал НАТО, обвинив ее в руководстве действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ручном режиме на поле боя, сообщает РИА Новости. По его словам, на Украине находится огромное количество военных инструкторов из западных стран.

«НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что Украину наводнили западные военные инструкторы, спецслужбы и наемники. Помимо этого, в некоторых странах проводят специальные курсы подготовки для украинских военных, заключил Небензя.

Ранее он рассказал, что опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
У США и Британии потребовали доказательств закупки Россией оружия у Ирана и КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.