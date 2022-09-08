США отказались признавать применение силы в отношении России

Зампостпреда при ООН Миллс заявила, что США не стремятся к войне с Россией

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза организации заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Россией и отказывается признавать, что каким-либо образом применяет против нее силу, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы четко дать понять, что США не применяют силу в отношении России. Президент Байден открыто заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией», — заявила американский дипломат.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон систематически прикрывает доступ России к импорту оружия и будет продолжать такую политику. По его словам, Россия уже сейчас обращается за военной поддержкой к Северной Корее и Ирану, поскольку США систематически прикрывают ей доступ к импорту оружия.