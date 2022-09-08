Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались признавать применение силы в отношении России

Зампостпреда при ООН Миллс заявила, что США не стремятся к войне с Россией

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза организации заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Россией и отказывается признавать, что каким-либо образом применяет против нее силу, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы четко дать понять, что США не применяют силу в отношении России. Президент Байден открыто заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией», — заявила американский дипломат.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон систематически прикрывает доступ России к импорту оружия и будет продолжать такую политику. По его словам, Россия уже сейчас обращается за военной поддержкой к Северной Корее и Ирану, поскольку США систематически прикрывают ей доступ к импорту оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
У США и Британии потребовали доказательств закупки Россией оружия у Ирана и КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.