Россия вышлет румынского дипломата

Россия объявила сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата

МИД России объявил сотрудника Посольства Румынии в Москве персоной нон грата. О решении выслать румынского дипломата сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что вызвали временного поверенного в делах Румынии в РФ Константина Ионицэ и вручили ему соответствующую ноту. «Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте», — уточнили в министерстве.

19 августа румынское правительство объявило, что высылает одного из работников посольства России в Бухаресте. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Деятельность российского дипломата назвали несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.