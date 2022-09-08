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Россия вышлет румынского дипломата

Россия объявила сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МИД России объявил сотрудника Посольства Румынии в Москве персоной нон грата. О решении выслать румынского дипломата сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что вызвали временного поверенного в делах Румынии в РФ Константина Ионицэ и вручили ему соответствующую ноту. «Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте», — уточнили в министерстве.

19 августа румынское правительство объявило, что высылает одного из работников посольства России в Бухаресте. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Деятельность российского дипломата назвали несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

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Виктория Кондратьева
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