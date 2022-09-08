В столичном СИЗО «Матросская тишина» скончался онкобольной

В Москве арестант с онкологией скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина»

В больнице СИЗО «Матросская тишина» скончался мужчина, арестованный несмотря на диагностированную у него онкологию. Об этом в четверг, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщила член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Врачи не "актировали" его, то есть не признали, что его рак — препятствие содержанию под стражей. Причем это не тюремные врачи, а гражданские (из ОКД -1). Врачи запуганы силовиками. Они боятся рекомендовать освобождать», — добавила правозащитница.

По ее словам, за 2022 год в московских изоляторах умерли уже около 20 человек. Меркачева отметила, что собирается прийти с проверкой в «Матросскую тишину».

Ранее член СПЧ сообщила о многомиллионном иске незаконно осужденного за изнасилование россиянина: он собирается подать иск к следствию на 10 миллионов рублей.