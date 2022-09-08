Военкор Поддубный заявил, что ВСУ не смогли преодолеть оборону ВС РФ в районе Балаклеи

Российские военнослужащие смогли остановить наступление ВСУ в Харьковской области. Противник не смог преодолеть оборону в районе Шевченково и Балаклеи, заявил журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Российская группировка в районе Изюма сохраняет свою боевую устойчивость. Более того, сейчас противник остановлен. Не удалось, несмотря на все усилия группировки формирования киевского режима, преодолеть нашу оборону в районе Шевченково и в районе Балаклеи», — рассказал он.

По словам Поддубного, цель ВСУ заключалась в том, чтобы взять Балаклею и выйти на стратегически важный перекресток в районе населенных пунктов Веселое и Куни.

На данный момент в Харьковской области активно работает российская авиация, летчики бьют по координатам, которые предоставляет разведка, задействована реактивная и ствольная артиллерия, добавил журналист.

«Противник несет значительные потери. Более того, в бой уже брошена часть резервов ВСУ на этом направлении. При этом, конечно, сохраняется крайне напряженная обстановка. Но сегодня положение значительно лучше, чем было вчера», — сказал Поддубный.

Ранее Поддубный рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области. По его словам, на фоне атак на юге противник не смог сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС — от одной до двух батальонных тактических групп.