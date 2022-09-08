Россиянин совратил 12-летнюю школьницу в плацкартном вагоне

В Тюменской области пассажир поезда изнасиловал 12-летнюю девочку в плацкартном вагоне

В Тюменской области 34-летний пассажир поезда «Сургут — Екатеринбург» совратил 12-летнюю девочку. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 декабря 2021 года фигурант ехал в плацкартном вагоне. Там мужчина надругался над школьницей, когда они проезжали Тобольск.

Суд приговорил педофила к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области завершено расследование дела в отношении 30-летнего Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех девушек в Гае.