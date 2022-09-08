СКР завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае

СК завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве трех девушек в оренбургском Гае

В Оренбургской области завершено расследование дела в отношении 30-летнего Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех девушек в Гае. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Помимо убийства и изнасилования, рецидивисту вменяют насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем.

По данным ведомства, вечером 29 сентября 2021 года в окне дома на улице Молодежной фигурант увидел трех незнакомых девушек — 17-летнюю, 18-летнюю и 20-летнюю. Он дождался, пока они лягут спать, взял нож и зашел к ним в квартиру, так как дверь была не заперта. Там он изнасиловал студенток, а затем несколько раз ударил каждую из них ножом в грудь и шею. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру. Одна из жертв выжила и выбежала из дома, тогда Лазарев догнал ее и зарезал.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль ход расследования в связи с большим общественным резонансом преступления. Также губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике.

Вечером 3 октября 2021 года полицейские задержали Лазарева в городе Орске, в 30 километрах от места убийства, при попытке угона машины.

Известно, что Лазарев ранее был приговорен к девяти годам и четырем месяцам за убийство, совершенное в Орске в 2012 году, и вышел на свободу в июле 2020 года. Чтобы взять его след, оперативники опросили более ста человек, которые так или иначе могли быть причастны к убийству или обладать ценной для следствия информацией.

На следственном эксперименте Лазарев также показал, как именно расправился с девушками. При этом подозреваемый заявил, что жертвы после секса якобы вымогали у него 50 тысяч рублей. Но следователи сочли, что Лазарев пытался обмануть их: так было, когда с ним работали еще по первому уголовному делу.