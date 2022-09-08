Плющенко рассказал о воспитании сына

Евгений Плющенко рассказал, что ограничивает нагрузки своего 9-летнего сына Александра

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о воспитании 9-летнего сына Александра. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В его возрасте есть ребята, которые уже прыгают тройные. Мы их учим потихоньку. У меня нет цели, чтобы он проводил по пять‑шесть часов на льду», — сказал Плющенко, добавив, что ограничивает нагрузки сына.

Плющенко заявил, что не согласен с родителями, которые давят на юных спортсменов. «Конечно, требовать иногда необходимо, но не душить», — объяснил экс-фигурист.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. На данный момент он занимается тренерской деятельностью в собственной академии «Ангелы Плющенко». Его сын известен в сети как Гном Гномыч. Мальчик занимается фигурным катанием под руководством отца, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.