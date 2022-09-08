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В российском регионе во время поисков пропавшего ребенка погиб мужчина

В Тверской области во время поисков пропавшего 6-летнего ребенка погиб мужчина

Фото: Страница «Свежие новости» во «ВКонтакте»

В Тверской области во время поисков сбежавшего из дома шестилетнего ребенка погиб мужчина. Об этом пишет информационный портал «Твериград».

Инцидент произошел в поселке Дорохово Бежецкого района российского региона. Более ста человек всю ночь искали пропавшего мальчика. Со ссылкой на участвовавший в поисках источник портал сообщает, что 44-летний местный житель вышел из дома, чтобы принять участие в поисках, но его тело нашли рядом с открытым колодцем на одной из улиц.

Глава Филиппковского сельского поселения Ольга Цыкина, в свою очередь, заявила, что мужчина был пьян и провалился в колодец, но к поискам отношения не имел — это просто совпадение. «Вечером мужчина туда упал, самостоятельно выбрался, но от оторвавшегося тромба скончался. Это просто совпало с моментом поисков», — сказала она.

6-летний мальчик пропал в Бежецком районе вечером 4 сентября. К его поискам подключились полиция, МЧС, Следственный комитет, волонтеры «Совы» и местные жители. Ребенка нашли живым утром 5 сентября. Оказалось, что он ночевал в соседнем подъезде.

Ранее в сентябре около 250 человек отправили на поиски бабушки с внуком, которые ушли за грибами в тайгу и пропали в Кузбассе.

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Евгения Куликова
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