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Раскрыта последовательность действий в Британии при смерти Елизаветы II

Историк Думин: принц Чарльз сразу станет королем в случае смерти Елизаветы II
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Jane Barlow / AP

В Великобритании прописана процедура с определенной последовательностью действий, которая реализуется в случае смерти королевы Елизаветы II. О ней «Ленте.ру» рассказал историк-генеалог Станислав Думин.

Ранее стало известно, что состояние здоровья королевы ухудшилось, и она находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии.

Во-первых, если королева умирает и никаких иных распоряжений не имеется, ее преемник, принц Чарльз, сразу же становится королем. «Как это было, когда умер отец Елизаветы — она находилась в путешествии в Африке, узнала об этом, сидя на дереве, как говорили, а спустилась уже королевой, то есть она стала королевой в момент смерти своего предшественника», — уточнил историк.

Далее, по его словам, будут опубликованы некрологи, которые уже давно написаны и даже публиковались по ошибке из-за неполадок. «Затем торжественные похороны, затем коронация, если ее не отменят. Великобритания одна из немногих стран, где коронации происходили, я думаю, что принц Чарльз не откажется от этой процедуры», — поделился Думин.

Он отметил, что преемник должен будет принять какое-то королевское имя и вовсе необязательно будет Чарльзом III. «Тут есть свои тонкости — ее отец стал королем Георгом, хотя это было не его основное имя, но в знак преемственности», — пояснил историк. Кроме того, по его словам, далее произойдет некое перемещение титулов, то есть принц Уильям станет принцем Уэльским.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

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Екатерина Смирная
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