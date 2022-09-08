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Туристы разрыдались из-за новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II

В Лондоне туристы не могут сдержать слез от переживаний за здоровье Елизаветы II

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Британские туристы, которые начали массово собираться у Букингемского дворца в Лондоне после новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, не могут сдержать слез от переживаний за самочувствие монаршей особы. Своими эмоциями они поделились с BBC News.

По словам туристов из графства Сомерсет Сью и Энди Олдерман (Sue и Andy Alderman), они решили отправиться к Букингемскому дворцу, когда узнали новости об ухудшении здоровья королевы. По их мнению, королева очень плохо выглядела после смерти герцога Эдинбургского, однако печальное известие их все равно ошеломило.

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Туристы из Австралии Пэм Флеминг и Ким Тирни (Pam Fleming и Kim Tierney) также поспешили ко дворцу, услышав про здоровье Елизаветы II. «Она единственная королева, которая у нас была. Всю мою жизнь. Она такая милая женщина. Это такой шок», — сообщила корреспонденту Флеминг и разрыдалась.

8 сентября фейковый аккаунт The Guardian в социальной сети Twitter распространил недостоверную информацию о смерти британской королевы Елизаветы II.

О проблемах со здоровьем Елизаветы II стало известно ранее в четверг, 8 сентября. Сообщалось, что королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Туда выехали принц Чарльз и принц Уильям.

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Дарья Рыбак
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