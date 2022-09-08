Туристы разрыдались из-за новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II

В Лондоне туристы не могут сдержать слез от переживаний за здоровье Елизаветы II

Британские туристы, которые начали массово собираться у Букингемского дворца в Лондоне после новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, не могут сдержать слез от переживаний за самочувствие монаршей особы. Своими эмоциями они поделились с BBC News.

По словам туристов из графства Сомерсет Сью и Энди Олдерман (Sue и Andy Alderman), они решили отправиться к Букингемскому дворцу, когда узнали новости об ухудшении здоровья королевы. По их мнению, королева очень плохо выглядела после смерти герцога Эдинбургского, однако печальное известие их все равно ошеломило.

Туристы из Австралии Пэм Флеминг и Ким Тирни (Pam Fleming и Kim Tierney) также поспешили ко дворцу, услышав про здоровье Елизаветы II. «Она единственная королева, которая у нас была. Всю мою жизнь. Она такая милая женщина. Это такой шок», — сообщила корреспонденту Флеминг и разрыдалась.

8 сентября фейковый аккаунт The Guardian в социальной сети Twitter распространил недостоверную информацию о смерти британской королевы Елизаветы II.

О проблемах со здоровьем Елизаветы II стало известно ранее в четверг, 8 сентября. Сообщалось, что королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Туда выехали принц Чарльз и принц Уильям.