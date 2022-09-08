Глава Минобороны Украины встретился с генсеком НАТО в Рамштайне

Министр обороны Украины Резников встретился с генсеком НАТО на авиабазе Рамштайн

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Резникова.

«Была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом на немецкой авиабазе Рамштайн», — сообщил украинский чиновник.

Он также добавил, что «НАТО планирует организовать тренинг по стандартам NSPA (Агентство НАТО по обеспечению и закупкам — прим. «Ленты.ру») для украинского Агентства оборонных закупок».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним вопросы обороноспособности Киева.