Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Минобороны Украины встретился с генсеком НАТО в Рамштайне

Министр обороны Украины Резников встретился с генсеком НАТО на авиабазе Рамштайн

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Резникова.

«Была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом на немецкой авиабазе Рамштайн», — сообщил украинский чиновник.

Он также добавил, что «НАТО планирует организовать тренинг по стандартам NSPA (Агентство НАТО по обеспечению и закупкам — прим. «Ленты.ру») для украинского Агентства оборонных закупок».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним вопросы обороноспособности Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Путин ввел новый запрет для лиц из «недружественных» стран
Ценам на готовое жилье в Москве предрекли снижение
Иностранца арестовали за убийство 15-летней давности в Подмосковье
Американский генерал рассказал о потерях ВСУ
Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok
Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия
Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей
Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.