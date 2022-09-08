В РПЦ поддержали запрет пропаганды идей чайлдфри среди детей

Епископ Савва поддержал внесение проекта о запрете пропаганды идей чайлдфри среди детей

Внесение законопроекта, запрещающего распространение идей чайлдфри среди детей, является правильным шагом. О поддержке проекта заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних (при этом возможным критикам не следует приписывать законопроекту того, чего здесь нет: речь именно о пропаганде, при том что в итоге каждый взрослый поступает в меру своей ответственности) — это правильно», — пояснил священнослужитель.

Он также напомнил, что в человеке Богом заложены нормы бытия, которые сводятся к тому, что семьей является союз мужчины и женщины, аборт — убийство невинного, а «дети — это хорошо».

О внесении в Госдуму законопроекта депутатами заксобрания законопроекта Башкирии (Курултая) предусматривающего запрет на распространение идей чайлдфри среди детей стало известно 7 сентября. Авторы документа считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».