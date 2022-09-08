Семерых российских спортсменов отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

РУСАДА отстранило семерых российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило семерых российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Агентство дисквалифицировало пятерых тяжелоатлетов Виктора Тогоева (на шесть лет), Николая Васильева (на четыре года), Игоря Самородова (на четыре года), Анастасию Кирееву (на четыре года) и Евгению Жарову (на два года).

Кроме того, в список РУСАДА попали велогонщик Александр Евтушенко (отстранен на 14 месяцев), легкоатлетка Ольга Самылова (отстранена на два года) и легкоатлет Николай Сердюк. Его дисквалификация началась еще в марте 2019 года. Теперь агентство приняло решение аннулировать результаты спортсмена, показанные в период с 20 июня 2012 года по 4 марта 2015 года. Ряд достижений остальных атлетов также аннулирован.

2 сентября РУСАДА дисквалифицировало экс-депутата Госдумы и тренера по легкой атлетике Ольгу Павлову. Ее отстранили на два года за приобретение сильнодействующих веществ, запрещенных в спорте.