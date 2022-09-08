Названы способы заставить жилье выглядеть дороже перед продажей

Mirror: продать дом можно быстрее, если убрать свои вещи и наполнить жилье ароматами

Продать дом можно быстрее, если убрать свои вещи и наполнить жилье приятными ароматами, рассказала эксперт в области интерьерного дизайна Зара О'Хейр. Способы заставить жилье выглядеть дороже перед продажей она назвала в беседе с Mirror.

Она советует подумать о первом впечатлении, которое у покупателя может сложиться еще до осмотра помещения. Если это отдельно стоящий дом, нужно помыть окна, почистить водостоки и стены, подкрасить места с облупившейся краской, подстричь газон и высадить цветы.

Внутри жилья следует навести порядок, помыв и почистив все, включая технику и ковры, продолжила О'Хейр. Она попросила не забывать о местах, скрытых от глаз. Кроме того, эксперт порекомендовала убрать большую часть мебели и украшений, чтобы создать впечатление просторного жилища. Также, продолжила она, стоит вложиться в специальные приятные ароматы для дома — например, с запахом лаванды или лимона.

Кроме того, добавила О'Хейр, нужно убрать личные вещи: косметику, одежду, фотографии и другие предметы, которые мешают потенциальному покупателю думать о доме как о своем.

Эксперт также рассказала, что следует максимально обеспечить натуральное освещение жилья, открыв все шторы. Наконец, указала она, покупателю понравятся удобные системы хранения, так что прибрать лишние вещи можно в специальные корзины и контейнеры.

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