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Трасс назвала смерть Елизаветы II шоком для нации и мира

Премьер Британии Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для нации и мира

Фото: Tejas Sandhu / globallookpress.com

Премьер Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к нации в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ее слова приводит РИА Новости.

Трасс назвала смерть королевы «огромным шоком для нации и всего мира». «Мы полностью опустошены», — заявила она собравшимся на Даунинг-стрит. Премьер также назвала Елизавету II «скалой, на которой была построена современная Британия» и «духом Великобритании». По ее словам, преданность королевы долгу является «примером для нас всех».

Британский премьер добавила, что Елизавету II любили в Великобритании и во всех странах мира. Трасс призналась, что королева вдохновляла не только ее, но и многих граждан страны.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец заявил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно приехали ее дети и внуки.

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Марина Совина
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