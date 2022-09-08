Объяснена главная функция iPhone 14

Pocket-Lint: спутниковая связь в смартфонах позволит отправлять, но не принимать SMS

Журналисты издания Pocket-Lint объяснили устройство спутниковой связи на смартфонах. Ранее Apple представила новую линейку iPhone 14, в которых эта функция стала одной из главных. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты медиа изучили характеристики нового смартфона Huawei Mate 50, который одним из первых получил поддержку связи через спутники. Девайс был представлен китайской корпорацией в начале сентября. Авторы отметили, что обмен данными происходит без использования дополнительного оборудования — с помощью процессора Qualcomm.

Также специалисты проанализировали описание технологии и отметили, что функция спутниковой связи позволит только отправлять, но не принимать SMS. Также в настоящий момент опция не предусматривает голосовую связь.

В материале говорится, что модель Mate 50 работает в местной сети Beidou. Это может говорить о том, что спутниковая связь в новом смартфоне Huawei будет работать только на территории Китая.

Ранее Google анонсировала появление спутниковой связи в смартфонах. Представители корпорации заявили, что данную опцию будут поддерживать устройства, работающие на базе Android 14.