Новые iPhone получили звук запуска

iPhone 14 Pro будет воспроизводить звук при включении

Apple добавила в новые смартфоны звук запуска. Об этом сообщили авторы Twitter-аккаунта Apple Software Updates.

Энтузиасты изучили системный код новой версии iOS 16 и выяснили, что смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат звук запуска. Уникальная мелодия будет воспроизводиться при включении и выключении телефонов, а также при перезагрузке устройств.

Также выяснилось, что данную опцию получат только топовые смартфоны нового поколения — iPhone 14 и 14 Plus не будут воспроизводить звук при перезапуске девайсов. Авторы предположили, что подобная звуковая индикация поможет людям с плохим зрением или слухом.

Энтузиасты отметили, что воспроизводимый iPhone 14 Pro и 14 Pro Max звук напоминает таковой у компьютеров Mac. При этом пользователи, которых не устраивает стартовая мелодия телефонов, могут отключить ее в настройках. После изучения кода iOS 16 специалисты также выяснили, что владельцы телефонов будут иметь возможность отключить опцию постоянно включенного дисплея.

В конце августа специалисты Microsoft рассказали, что вышедшая в 2012 году Windows 8 должна была получить собственный звук запуска, однако его удалили. В компании объяснили, что на момент выхода ОС решили, что звук запуска может быть отвлекающим для пользователей.