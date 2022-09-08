Американский генерал рассказал о потерях ВСУ

Начальник штабов ВС США Милли заявил о потере Украиной десяток тысяч человек убитыми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода конфликта потеряли десятки тысяч убитыми и раненными. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, передает ТАСС.

«Они заплатили высокую цену потерь тысяч, десятков тысяч [человек] убитыми и ранеными», — заявил американский офицер по итогам нового заседания созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок военной помощи Киеву.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Балаклея в Харьковской области. По его словам, в боях на этом направлении погибли более пяти тысяч бойцов украинской армии. Военный рассказал, что украинская сторона бросила на контрнаступление на данном участке фронта свыше 30 тысяч человек и «буквально за два-три дня» понесла тяжелые потери.