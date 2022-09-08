В России начнут делать школьные учебники по госзаказам

В Госдуму внесли законопроект о введении госзаказа на разработку школьных учебников

Депутаты Госдумы вместе с сенаторами Совфеда внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому на разработку школьных учебников будут вводиться государственные заказы. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе законопроектов.

«Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников — государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что Минпросвещения будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на издания будут принадлежать России.

Также авторы законопроекта заявили, что этот подход позволит выстроить в стране единое образовательное пространство, которое будет соответствовать единым стандартами качества.

Ранее стало известно, что в России может значительно уменьшиться выбор учебников и пособий для школьников, так как по большинству предметов может остаться одна линейка книг. В свою очередь в Госдуме подтвердили информацию о возможном снижении числа допустимых для изучения в школе учебников.