Двойная доза вакцин предотвратила постковидные симптомы

npj Vaccines: вакцинация двумя дозами Pfizer предотвратила постковидные симптомы

Вакцинация как минимум двумя дозами вакцин Pfizer значительно снижает большинство долгосрочных симптомов, о которых люди сообщают спустя несколько месяцев после заражения COVID-19. Об этом сообщают ученые Университета Бар-Илана в Израиле, которые опубликовали результаты исследования в журнале npj Vaccines.

Специалисты предложили прошедшим ПЦР-тестирование на инфекцию SARS-CoV-2 в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года заполнить онлайн-анкету, которая включала информацию о демографических данных, течении острой инфекции ​​COVID-19 и симптомах, которые люди продолжали испытывать в настоящее время.

Специалисты проанализировали 951 случай коронавирусной инфекции, среди которых 637 человек (67 процентов) были привитыми, и сравнили их с 2447 людьми, у которых не был диагностирован SARS-CoV-2. Наиболее распространенными симптомами были утомляемость (22 процента), головная боль (20 процентов), слабость в конечностях (13 процентов) и постоянная мышечная боль (10 процентов).

Оказалось, что те, кто получил две дозы вакцины BNT162b2 от Pfizer, реже, чем непривитые, сообщали о каких-либо постковидных симптомах. Так, частота утомляемости снизилась на 62 процента, головной боли — на 50 процентов, слабости в конечностях — на 62 и мышечной боли — на 66 процентов. В целом, люди, получившие две вакцины, страдали от этих симптомов не чаще, чем люди, которым не диагностировали SARS-CoV-2.