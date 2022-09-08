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В столице Татарстана пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

В Казани с 17-го по 18 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В столице Республики Татарстан состоится двухдневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который проводится ежегодно. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на постановление исполкома города.

Мероприятие пройдет с 17-го по 18 сентября на площади у Дворца земледельцев. Работать фестиваль будет с 10:00 до 22:00. Отмечается, что гостей «Вкусной Казани» помимо необычных угощений ждет развлекательная программа.

В 2021 году гастрономический фестиваль посетили свыше 30 тысяч человек. За два дня мероприятия они съели до десяти тонн еды и выпили более двух тысяч литров напитков. Также на прошлогодней «Вкусной Казани» состоялась шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров».

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан прошел фестиваль башкирского меда «Бал байрамы». Помимо выставок с разными сортами меда на нем представили осенний урожай.

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Евгений Шульгин
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