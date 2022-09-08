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Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения

В Якутске толпа вооруженных арматурой и палками людей напала на мужчину в день рождения

В Якутске толпа людей, вооруженная железной арматурой, бутылками и палками, избила мужчину, который возвращался вместе с девушкой со своего дня рождения. Об этом сообщает KP.RU.

На опубликованной видеозаписи из местной группы в соцсети «ВКонтакте» видно, что толпа мужчин бежит за человеком, который пытается скрыться от драки. Его догоняет один из злоумышленников и бьет предметом, похожим на палку.

За пострадавшего заступается другой мужчина, который возвращался со дня рождения — на него нападают толпой и начинают жестоко избивать палками и ногами. Известно, что пара молодых людей, на которых впоследствии напали неизвестные, заметила, как рядом с ними избивают палкой лежачего человека. Они заступились за него, после чего люди с палками побежали в их сторону.

«Моего молодого человека сразу ударили по голове бутылкой, дали по голове арматурой — били большими железными и деревянными палками по всему телу!» — рассказала девушка пострадавшего россиянина, которую удерживали и толкали злоумышленники.

Когда приехала полиция, большинство людей из агрессивной толпы успели убежать. Пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи обнаружили у него сотрясение головного мозга, два перелома руки и другие побои.

Ранее в Екатеринбурге мигранты толпой зверски избили мужчину. Прохожие попытались помочь россиянину, однако мигранты начали угрожать им ножами.

Анастасия Шейкина
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