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Помощник Путина раскритиковал юань

Помощник Путина Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов России в юанях

Фото: Florence Lo / Reuters

Помощник президента России Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов, его слова передает «Интерфакс».

«Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — отметил он. Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал скорое увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка.

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Помощник Путина раскритиковал эту инициативу. «Минфин сейчас предлагает инвестировать в юань и говорит о том, что нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и так далее. Но Китай — это страна с дефицитом бюджета в пять процентов ВВП в этом году. В этом смысле Антон Германович [Силуанов] как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета?» — задался вопросом Орешкин.

Он добавил, что нужно верить в себя в первую очередь, а «не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке». Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что доллар и евро стали токсичными валютами для России, на смену им приходят валюты дружественных стран. Среди них он назвал юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также ряд других валют «более мелких рынков».

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Платон Щукин
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