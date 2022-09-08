В российской армии заявили о снижении интенсивности использования Украиной БПЛА

Российский зенитчик заявил, что благодаря ЗРК «Оса-АКМ» ВСУ стали меньше применять БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в опубликованном Минобороны России видео заявил неназванный заместитель командира зенитного ракетного полка.

По словам военного, в первые дни спецоперации России на Украине ВСУ применяли БПЛА очень активно, однако благодаря российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) «Оса-АКМ» число беспилотников на вооружении украинской армии сократилось.

«В начале спецоперации было очень много БПЛА, таких как "Байрактар" и других БПЛА иностранного производства. Сейчас уже стало их намного меньше. С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено», — сообщил военнослужащий.

В оборонном ведомстве отметили, что ЗРК предназначен для противовоздушной обороны от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили первые 20 БПЛА Warmate, которые используют армии стран-членов НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».