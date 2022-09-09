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В России испытали замену американской антенны AT-1675

«Навигатор»: завершаются испытания российской замены американской антенны AT-1675

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Испытания авиационной спутниковой антенны АС-005, выступающей заменой американской AT-1675, завершаются. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров.

«Зарубежные производители прекратили поставки своих антенн. В качестве ответных мер "Навигатор" в инициативном порядке провел работы по разработке линейки спутниковых антенн, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний. В следующем году начнутся серийные поставки», — сказал руководитель.

По его словам, по массогабаритным и электрическим характеристикам российская антенна является прямым аналогом американской.

«Линейка антенн АС-005 даже превосходит конкурентный продукт по некоторым параметрам, имеет различные коэффициенты усиления и обеспечивает работу по приему сигналов в диапазонах ГЛОНАСС и GPS», — уточнил руководитель.

Бабуров добавил, что в компании разрабатывают двухдиапазонную антенну и антенны с повышенной помехозащищенностью.

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«Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники», — сказал гендиректор.

В сентябре Бабуров сказал, что испытания мобильной малогабаритной системы навигации, посадки и наблюдения для всех типов воздушных судов «Корма», известной как «аэродром в чемодане», завершатся до конца 2022 года.

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Иван Потапов
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