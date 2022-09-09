Электрик обошел 200 конкурентов и стал королем острова

The Mirror: 33-летний Аарон Сандерсон стал королем крошечного острова на десять лет

Электрик из Великобритании стал королем крошечного острова Пил с единственным трактиром и старинным замком. Об этом сообщает The Mirror.

33-летний Аарон Сандерсон родом с острова Уолни. Он обошел 200 конкурентов со всего мира и стал управляющим трактира Ship Inn и правителем крошечного острова Пил в графстве Камбрия. Мужчина подал заявку на то, чтобы стать новым «Королем острова Пил» в начале года. В обязанности монарха входит управление знаменитым постоялым двором, который, как считается, появился более 300 лет назад, и поддержание порядка на острове в течение десяти лет. На острове также расположены 900-летние руины замка, роща и восемь частных коттеджей.

Во время церемонии Сандерсон был облит пивом, а после надел шлем и сел на трон из пивной бочки на глазах у сотен гостей. Предыдущий монарх, Род Скарр, при помощи меча благословил мужчину на правление. Теперь у Сандерсона есть право посвятить в рыцари тех, кто принес пользу острову. Традиция выбирать короля острова Пил зародилась в первой половине XIX века.

Британец заявил, что никогда не думал, что его изберут королем, но новая роль ему понравилась. «Был период длиной в несколько месяцев, когда я думал: "О черт, я только что получил остров. Что я наделал?" Но теперь по утрам я сижу перед входом с кружкой пива, и это похоже на мой персональный кусочек рая» — рассказал британец.

Несмотря на огромную конкуренцию за должность, тесные связи с островом сделали Сандерсона идеальным кандидатом. «В детстве я ходил сюда в походы, и вообще долгое время регулярно посещал это место», — отметил он.

Добраться до острова можно на пароме, который идет 15 минут, или пешком во время отлива. Сандерсон признался, что из-за этого вести дела не так-то просто, потому что нужно точно планировать все перевозки. Кроме того, ему, как монарху, необходимо заботиться не только о посетителях трактира, но и о других обитателях своих владений.

Ранее сообщалось, что молодожены в Великобритании поехали на фотосессию после свадьбы и застряли на пиратском острове Салли во время прилива. Пара не обратила внимания на предупреждающие знаки о необходимости вернуться на сушу и после часовой фотосессии оказалась в быстро прибывающей воде.

