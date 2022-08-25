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Молодожены поехали на фотосессию и застряли на пиратском острове

В Великобритании молодожены застряли на пиратском острове из-за свадебной фотосессии

Фото: Stephen Duncombe / RNLI

Молодожены в Великобритании поехали на фотосессию после свадьбы и застряли на пиратском острове Салли во время прилива. Об этом сообщает The Mirror.

Шания и ее муж Сохил хотели сделать фотографии после свадебной церемонии и приехали на пляж в сопровождении фотографа Мехула Шаха. Затем они поплыли на остров Салли, до которого можно добраться только во время отлива.

Пара не обратила внимания на предупреждающие знаки о необходимости вернуться на сушу и после часовой фотосессии оказалась в быстро прибывающей воде. На помощь к молодоженам поспешили спасатели: их можно увидеть на некоторых снимках, сделанных свадебным фотографом.

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«Когда они добрались до нас, то сказали: "Поздравляем, вы первые. Нам никогда не приходилось спасать молодоженов на свадьбе"», — рассказала невеста.

Во время подъема на борт шлюпки Шания придерживала свое белое платье, чтобы не намочить его. Жених тоже закатал брюки и залез на камни, после чего запрыгнул в лодку рядом с невестой. Паре дали спасательные жилеты, которые они надели поверх свадебных нарядов.

Салли представляет собой небольшой приливный остров площадью 14,5 акров. В средние века остров использовали в качестве перевалочной базы контрабандисты. В XIII веке такую базу на острове основал пират Альфредо де Мариско по прозвищу Ночной Ястреб.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года 27-летняя жительница английского города Кросби, графство Мерсисайд, решила отправиться на острова Тонга на выходные и застряла там на полтора года. Из-за того, что поездка девушки совпала с введением ограничений на перемещения по миру, вызванных пандемией COVID-19, она не смогла вернуться в Великобританию.

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Алиса Дмитриева
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