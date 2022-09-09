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Байден оставил запись в книге соболезнований в британском посольстве в США

Байден оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью королевы Елизаветы II
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден посетил в четверг, 8 сентября, посольство Соединенного Королевства в Вашингтоне, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден в ходе посещения посольства подошел к книге соболезнований, которая лежала на столе. Он поинтересовался, может ли оставить в ней запись. Получив утвердительный ответ, он сел за стол и пару минут писал. Затем запись оставила супруга главы государства Джилл Байден.

«Мы скорбим вместе со всеми вами. Она была великолепной леди, я так рад, что мне довелось встретиться с ней», — подчеркнул Байден.

Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого ее поместили в медицинское учреждение по совету врачей.

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Марина Совина
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