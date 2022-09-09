Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилист назвала визуально старящий женщин цвет одежды

Персональный стилист Мелисса Лунд: черный цвет одежды визуально старит женщину

Фото: Shutterstock

Персональный стилист и тренер по имиджу Мелисса Лунд назвала цвет в одежде, который визуально старит женщин. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам эксперта, с возрастом цвет волос, кожи и глаз становится светлее. В связи с этим она призвала отказаться от одежды черных тонов. «Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», — рассказала Лунд.

Чтобы выглядеть визуально моложе, специалист посоветовала женщинам старше 50 лет присмотреться к одежде коричневой гаммы. Кроме того, стилист порекомендовала исключить из своего гардероба обувь на шпильке, поскольку в данном возрасте необходимо заботиться о здоровье ног. Вместо них она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком каблуке.

В мае американская журналистка перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуру. 51-летняя стилистка Тамсен Фадал посоветовала отказаться от одежды, на которую нанесен чересчур крупный принт. Помимо этого, необходимо избавиться от устаревших моделей джинсов, например, брюк капри или штанов фасона mom.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев
Россия произведет партию истребителей Су-75
В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах
В ДНР рассказали о срыве украинского наступления под Харьковом
В Росгвардии заявили об уничтожении опорного пункта и двух складов ВСУ в ДНР
Пользователи сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин
Невеста припомнила матери поступок 15-летней давности и довела ее до слез
Константин Богомолов попросил подарить мебель московскому театру
Европа окончательно решила приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Россия заявила об обрушении отношений со странами Северной Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.