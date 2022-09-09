Стилист назвала визуально старящий женщин цвет одежды

Персональный стилист Мелисса Лунд: черный цвет одежды визуально старит женщину

Персональный стилист и тренер по имиджу Мелисса Лунд назвала цвет в одежде, который визуально старит женщин. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам эксперта, с возрастом цвет волос, кожи и глаз становится светлее. В связи с этим она призвала отказаться от одежды черных тонов. «Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», — рассказала Лунд.

Чтобы выглядеть визуально моложе, специалист посоветовала женщинам старше 50 лет присмотреться к одежде коричневой гаммы. Кроме того, стилист порекомендовала исключить из своего гардероба обувь на шпильке, поскольку в данном возрасте необходимо заботиться о здоровье ног. Вместо них она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком каблуке.

В мае американская журналистка перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуру. 51-летняя стилистка Тамсен Фадал посоветовала отказаться от одежды, на которую нанесен чересчур крупный принт. Помимо этого, необходимо избавиться от устаревших моделей джинсов, например, брюк капри или штанов фасона mom.