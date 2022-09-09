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Хозяева сделали собаке подтяжку кожи на морде и спасли ее от слепоты

The Mirror: хозяева из Великобритании сделали собаке операцию по подтяжке кожи на морде
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Фото: Linnaeus Veterinary Vision Cumbria

Энтони и Фиона Робсон из города Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания, сделали своей собаке по кличке Бентли операцию по подтяжке кожи на морде и спасли ее от слепоты. Об этом сообщает The Mirror.

Хозяева пошли на этот шаг после того, как зрение собаки породы кламбер-спаниель стало стремительно ухудшаться. Это произошло из-за свисающей со лба складки кожи, которая давила на веки и ограничивала животному обзор. В результате у Бентли появилась язва роговицы, и тогда Энтони и Фиона обратились в ветеринарную клинику, где собаке удалили лишнюю кожу.

Директор клиники заявил, что операция была непростой, но прошла успешно. «Мы провели модифицированную подтяжку бровей, чтобы предотвратить сползание оставшейся кожи вперед, а затем двустороннюю операцию на верхних и нижних веках, чтобы предотвратить их опущение», — объяснил он.

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Теперь Бентли выздоровел и радуется новой жизни. «Разница после операции была потрясающей. Он начал осматриваться, когда мы его выгуливали, как будто все вокруг было новым», — рассказывает Энтони. Он добавил, что счастлив видеть своего питомца таким бодрым и активным.

Ранее сообщалось, что в США водитель доставки Amazon заметила горящий дом, когда развозила посылки, вызвала пожарных и спасла трех щенков от гибели. На собак надели кислородные маски и отвезли в ветеринарную клинику.

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Алиса Удовик
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