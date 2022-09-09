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В Донецке назвали число жертв обстрела со стороны ВСУ

Штаб теробороны ДНР сообщил о двух погибших и пяти пострадавших из-за обстрела Донецка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Два человека погибли и пять пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число жертв назвали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что под удар попал Парк кованных фигур в Ворошиловском районе. По словам мэра города Алексея Кулемзина, задета была также троллейбусная остановка.

Ранее сообщалось, что раненный из-за обстрела в Калининском районе Донецка ребенок 2008 года рождения умер по дороге в больницу. В этот же день при обстреле супермаркета «Обжора» ранения получили мужчина и женщина.

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Алевтина Запольская
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