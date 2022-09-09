В Совфеде отреагировали на декрет КНДР о ядерном оружии

Джабаров заявил, что для России нет опасности из-за принятия КНДР декрета о ядерном оружии

Декрет КНДР, согласно которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, является оборонительной стратегией. Для России опасности нет, отреагировал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, в Северной Корее чувствуют эту угрозу. Кроме того, для Пхеньяна это «единственная гарантия из безопасного существования», добавил парламентарий.

Вместе с тем Джабаров уточнил, что для России решение КНДР не представляет угрозы, в Москве Северную Корею считают дружественным государством. «Баланс ядерных сил в мире особо не поменяется», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил о ситуации, когда экс-президент США Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, «но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие».

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.