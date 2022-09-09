Экс-посол высказался о переходе власти к «новичкам» после смерти Елизаветы II

Экс-посол Форд: Елизаветы II будет не хватать Британии, где власть перешла к «новичкам»

Народу Великобритании будет не хватать ушедшей из жизни королевы Елизаветы II, заявил экс-посол Соединенного Королевства в Бахрейне и Сирии Питер Форд, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Елизавета правила на протяжении 70 лет. «Бывшие послы вроде меня почувствуют особый укол печали, поскольку формально мы были не представителями нашей страны, а представителями Ее Величества Королевы», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, британская нация «объединится в трауре» из-за «невосполнимой утраты». Питер Форд отметил, что власть в стране перешла к «новичкам». «Теперь у страны в мгновение ока появился новичок король и новичок премьер-министр. Постоянного присутствия королевы стране будет не хватать», — высказался он.

Ранее стало известно, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

5 сентября экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержала победу на выборах нового премьер-министра королевства, набрав 81,3 тысячи голосов.