Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-посол высказался о переходе власти к «новичкам» после смерти Елизаветы II

Экс-посол Форд: Елизаветы II будет не хватать Британии, где власть перешла к «новичкам»

Фото: Globallookpress.com

Народу Великобритании будет не хватать ушедшей из жизни королевы Елизаветы II, заявил экс-посол Соединенного Королевства в Бахрейне и Сирии Питер Форд, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Елизавета правила на протяжении 70 лет. «Бывшие послы вроде меня почувствуют особый укол печали, поскольку формально мы были не представителями нашей страны, а представителями Ее Величества Королевы», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, британская нация «объединится в трауре» из-за «невосполнимой утраты». Питер Форд отметил, что власть в стране перешла к «новичкам». «Теперь у страны в мгновение ока появился новичок король и новичок премьер-министр. Постоянного присутствия королевы стране будет не хватать», — высказался он.

Ранее стало известно, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

5 сентября экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержала победу на выборах нового премьер-министра королевства, набрав 81,3 тысячи голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Премьер Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии в Евросоюзе
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.