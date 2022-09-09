Осмотр машин пытавшихся провезти мефедрон в Россию украинцев попал на видео

ФСБ показала видео осмотра машин двух украинцев, ввозивших 57 кг мефедрона в Россию

ФСБ показала видео осмотра машин двух граждан Украины, которые перевозили наркотические вещества из Латвии в Россию. Запись в пятницу, 9 сентября, публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как машина серебряного цвета пересекает пункт пропуска. Затем сотрудники погранслужбы находят у фигурантов тайники с запрещенным веществом, показывают их вскрытие и изымают наркотики.

Ранее сообщалось, что пограничники ФСБ задержали двух украинцев, пытавшихся провезти 57 килограммов мефедрона в тайниках, найденных в бензобаках автомобилей. Пограничники проверили мужчин в пункте пропуска через госграницу России «Убылинка».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

