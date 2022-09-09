Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Осмотр машин пытавшихся провезти мефедрон в Россию украинцев попал на видео

ФСБ показала видео осмотра машин двух украинцев, ввозивших 57 кг мефедрона в Россию

ФСБ показала видео осмотра машин двух граждан Украины, которые перевозили наркотические вещества из Латвии в Россию. Запись в пятницу, 9 сентября, публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как машина серебряного цвета пересекает пункт пропуска. Затем сотрудники погранслужбы находят у фигурантов тайники с запрещенным веществом, показывают их вскрытие и изымают наркотики.

Ранее сообщалось, что пограничники ФСБ задержали двух украинцев, пытавшихся провезти 57 килограммов мефедрона в тайниках, найденных в бензобаках автомобилей. Пограничники проверили мужчин в пункте пропуска через госграницу России «Убылинка».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев
Россия произведет партию истребителей Су-75
В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах
В ДНР рассказали о срыве украинского наступления под Харьковом
В Росгвардии заявили об уничтожении опорного пункта и двух складов ВСУ в ДНР
Пользователи сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин
Невеста припомнила матери поступок 15-летней давности и довела ее до слез
Константин Богомолов попросил подарить мебель московскому театру
Европа окончательно решила приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Россия заявила об обрушении отношений со странами Северной Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.