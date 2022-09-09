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Австрия не поддержала введение потолка цен на российский газ

В Австрии заявили, что не могут поддержать идею о введении потолка цен на газ из России
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер объявила о том, что страна не может поддержать введение потолка цен на российский газ. Об этом она заявила во время заседания совета Евросоюза (ЕС) по энергетике, пишет ТАСС.

Гевесслер подчеркнула, что Австрии уже сейчас удалось снизить зависимость от российских энергоносителей с 80 до 50 процентов, однако необходимость в них все еще есть. «Поэтому сейчас это предложение мы поддержать не можем», — заключила министр.

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Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Некоторые страны, например Италия и Польша, выступили за установление потолка цен на весь импортируемый в Евросоюз газ. Подобный вариант рассматривается, однако Брюссель пока выступает против этой идеи, поскольку воплотить ее значительно сложнее, чем ограничить цены лишь на топливо из России.

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Платон Щукин
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