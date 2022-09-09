В Москве резко подорожал один вид недвижимости

«Инком-Недвижимость»: земельные участки без подряда в Москве подорожали на 30 процентов

За год земельные участки без подряда в Новой Москве подорожали в среднем на 30 процентов, до 8,9 миллиона рублей. Динамику цен раскрыли аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

При этом коттеджи в новых границах столицы снизились в цене — в среднем минус 10 процентов за год, до 31,2 миллиона рублей. По данным аналитиков, в Московской области средняя стоимость участка за год выросла на 35 процентов, до 1,56 миллиона рублей, а средняя цена коттеджа за год опустилась на 2 процента, до 27,3 миллиона рублей.

Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов отметил, что спрос на участки без подряда вырос на фоне высоких цен на готовые дома. «Кроме того, в большинстве случаев цены на вторичные коттеджи неоправданно завышены, и такие объекты могут находиться в рекламе до тех пор, пока собственники не назначат адекватную стоимость», — пояснил эксперт.

По данным специалистов, за год предложение участков без подряда в Новой Москве упало на 9 процентов, до 1,55 тысячи лотов, а предложение коттеджей выросло на 18 процентов, до 2,42 тысячи лотов. В Подмосковье доступных для покупки участков стало меньше на 32 процента (26,6 тысячи лотов), а коттеджей стало больше на 2,6 процента (13,72 тысячи лотов).

В «Инком-Недвижимости» добавили, что средняя площадь вторичных коттеджей в Новой Москве уменьшилась на 21 процент, до 170 квадратных метров. При этом площадь участков снизилась на 8 процентов, до 10 соток. В Подмосковье коттеджи стали теснее на 11 процентов — их средняя площадь достигла 260 квадратных метров, а средняя площадь участком снизилась на 1 процент, до 10 соток.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что новостройки в Старой Москве подорожали за год на 11 процентов, до 353,9 тысячи рублей за один квадратный метр. В новых границах столицы среднюю стоимость «квадрата» оценили в 233 тысячи рублей. За месяц параметр вырос на 1,2 процента, а за год — на 20 процентов. В Подмосковье в августе средняя цена за квадратный метр нового жилья составила 171,8 тысячи рублей. Показатель увеличился на 0,4 процента за месяц и на 20 процентов за год.